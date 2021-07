Il lusso degli Emirati arabi | il Burj Al Arab

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 19 luglio 2021) La terrauniti, non si caratterizza solo per le alte temperature e per la concezione smart di vivere la città, ma si anima di donne e uomini d’affari che instaurano grandi rapporti sociali all’interno di grandissime strutture. Le strutture di Dubai offrono servizi di altissima qualità sotto ogni fronte e, soprattutto, si integrano perfettamente all’interno della cornice tipica di Dubai, dove tutto è più grande, più particolareggiato ed elegante. All’internohotel più lussuosi di Dubai, non si soggiorna solamente per riposare, ma si vive un insieme di servizi unici. Assolutamente ...