Il Granpremietto serve solo a rovinare il mito della Pole Position

(Di lunedì 19 luglio 2021) Allora, vi è piaciuto il? Vi ha davvero convinto la Sprint Qualifying ? A me, f rancamente, no . In Formula Uno abbiamo il problema che le gare - a parte quando si corre su piste vere ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Granpremietto serve

Autosprint.it

E il fatto stesso che ilattribuisca, sia pur in minima parte, dei punti , dice chiaramente che si tratta di una sorta di ipotetico cavallo di Troia per fare introdurre gradualmente l'...E il fatto stesso che ilattribuisca, sia pur in minima parte, dei punti , dice chiaramente che si tratta di una sorta di ipotetico cavallo di Troia per fare introdurre gradualmente l'...Una presa di posizione contro la Qualifying Race sperimentata sabato scorso dalla F.1 Allora, vi è piaciuto il Granpremietto? Vi ha davvero convinto la Sprint Qualifying? A me, f rancamente, no. In Fo ...