Il governo studia il piano anti - variante | vaccino a tutti gli over 60 e Green Pass dopo la seconda dose

(Di lunedì 19 luglio 2021) Dovranno presto essere prese delle misure per arginare il contagio e non rischiare di fare la fine dell'Inghilterra, che raggiunge i 50mila contagi al giorno ma torna ad aprire tutto.solo ...

Il Governo studia un decreto che sarà operativo forse già a fine mese o prima per il #GreenPass obbligatorio

Sono questi i punti strategici del documento che il Comitato tecnico - scientifico consegnerà alnelle prossime ore in vista dell'approvazione del decreto che renderà obbligatoria la ...Zampa, collaboratrice di Speranza: "Bisogna allargare l'obbligo". Ma Salvini annuncia battaglia di ALESSANDRO FARRUGGIA Articolo Quando si decide sulla certificazione verde Articolo Come ottenere il ...Dovranno presto essere prese delle misure per arginare il contagio e non rischiare di fare la fine dell’Inghilterra, che raggiunge i 50mila contagi al giorno ma torna ad aprire tutto. Green pass solo ..."È l’ora di un impiego intelligente del Green pass. A mio avviso, ma su questo dovrà esprimersi il Cts e poi decidere il Governo, serve richiederlo per accedere ai luoghi di assembramento. E quindi su ...