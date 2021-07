'Il G8 di Genova non è mai finito: i pestaggi nel carcere dimostrano che anche oggi lo Stato dimentica di essere lo Stato' (Di lunedì 19 luglio 2021) Al G8 di Genova ero nella caserma Diaz assieme ad altre 92 persone, come me tutte pestate ed arrestate. Subii il pestaggio di due poliziotti che mi provocarono la frattura dello scafoide, mi colpirono ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 19 luglio 2021) Al G8 diero nella caserma Diaz assieme ad altre 92 persone, come me tutte pestate ed arrestate. Subii ilo di due poliziotti che mi provocarono la frattura dello scafoide, mi colpirono ...

Ultime Notizie dalla rete : Genova non Fratoianni ricorda il G8 di Genova: 'Violenza inaudita per fermare un movimento che cresceva' Genova è sempre con me non per nostalgia ma perchè anche oggi come allora il futuro è di chi lo costruisce, scegliendo da che parte stare. Oggi assistiamo ad un grande coro di indignazione ex post, ...

Genova è un conto apertissimo per la sinistra riformista (di N. Vendola) E sollecita questioni ineludibili anche alla sinistra che c'era e a quella che non c'era. Genova è un conto apertissimo per il cosiddetto 'riformismo', per quella cultura che aveva mutato la ragione ...

