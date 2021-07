Il finale di Virgin River 3 commentato dagli attori, in vista della stagione 4 (Di lunedì 19 luglio 2021) Il finale di Virgin River 3 ha lasciato interdetto tanto il pubblico quanto gli attori della serie: quando lo hanno scoperto leggendo le sceneggiature, entrambi i protagonisti Martin Henderson e Alexandra Breckenridge sono rimasti scioccati dalla svolta impressa alla storia da una decisione irreversibile di Mel. Attenzione Spoiler! Nel finale di Virgin River 3, dopo una grossa crisi con Jack per differenze inconciliabili sull’idea di mettere su famiglia, Mel decide di usare alcuni embrioni fecondati dall’ex marito defunto per realizzare il suo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Ildi3 ha lasciato interdetto tanto il pubblico quanto gliserie: quando lo hanno scoperto leggendo le sceneggiature, entrambi i protagonisti Martin Henderson e Alexandra Breckenridge sono rimasti scioccati dalla svolta impressa alla storia da una decisione irreversibile di Mel. Attenzione Spoiler! Neldi3, dopo una grossa crisi con Jack per differenze inconciliabili sull’idea di mettere su famiglia, Mel decide di usare alcuni embrioni fecondati dall’ex marito defunto per realizzare il suo ...

