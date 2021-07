Il costume “con tendina” di Elena Santarelli è adorabile: a chi sta bene? (Di lunedì 19 luglio 2021) Il costume con balza sfoggiato da Elena Santarelli in una delle ultime fotografie postate sul suo profilo Instagram personale è un’idea per rinnovare il guardaroba da spiaggia! A chi sta bene però il costume come quello di Elena? Il costume intero è il più comodo in assoluto per chi non si sente a proprio agio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 19 luglio 2021) Ilcon balza sfoggiato dain una delle ultime fotografie postate sul suo profilo Instagram personale è un’idea per rinnovare il guardaroba da spiaggia! A chi staperò ilcome quello di? Ilintero è il più comodo in assoluto per chi non si sente a proprio agio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

gigliola_betto : RT @NOprisonersEVER: La comunicazione. Con la boschi chiamata scema dalla Lucarelli 'giornalista di costume'. La comunicazione. https://t.… - franca_lapanca : @httpvittoria_ FLORA avevo anche il suo costume con le ali???? - _wintermochii__ : RT @jeekiesluvbot: comunque dire a una persona in carne che posta una foto in costume o con vestiti attillati 'sei così coraggiosa' 'vorrei… - gaiajeanne : @gabryele Ma perché devi avercela con la Boschi, son fatti suoi. E il big gym, sinceramente, vivaddio! Fosse stata… - unraveledghost_ : non vedo l'ora che sia mercoledì perché starò il pomeriggio e tutta la notte con una mia amica, poi i giorni seguen… -