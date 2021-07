“Il Corriere crea panico sul Covid”: Zangrillo torna a denunciare gli allarmisti (Di lunedì 19 luglio 2021) Milano, 19 lug — Alberto Zangrillo torna a bastonare i media riguardo la comunicazione sul Covid-19: irrazionale, dai toni allarmisti a tratti apocalittici, volti a instillare paura e sensi di colpa nei cittadini. A fronte di un lieve aumento dei casi dovuti alla maggiore contagiosità della variante Delta, non si registra però un aumento dei ricoveri o dei decessi: perché allora fare allarmismo? Zangrillo bastona il Corriere Stamattina il suo affondo via tweet era tutto dedicato al Corriere della Sera, che nell’edizione di oggi dedica un numero impressionante di pagine ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 luglio 2021) Milano, 19 lug — Albertoa bastonare i media riguardo la comunicazione sul-19: irrazionale, dai tonia tratti apocalittici, volti a instillare paura e sensi di colpa nei cittadini. A fronte di un lieve aumento dei casi dovuti alla maggiore contagiosità della variante Delta, non si registra però un aumento dei ricoveri o dei decessi: perché allora fare allarmismo?bastona ilStamattina il suo affondo via tweet era tutto dedicato aldella Sera, che nell’edizione di oggi dedica un numero impressionante di pagine ...

Advertising

Corriere : Capanna: «Ddl Zan è inutile, crea nuovi reati e non nuovi diritti» - G_A_V_76 : RT @Libero_official: 'Sul #Covid crea panico'. #Zangrillo contro il 'Corriere della Sera' per le prime sei pagine dell'edizione del 19 lugl… - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: 'Sul #Covid crea panico'. #Zangrillo contro il 'Corriere della Sera' per le prime sei pagine dell'edizione del 19 lugl… - dcalpirela : RT @Libero_official: 'Sul #Covid crea panico'. #Zangrillo contro il 'Corriere della Sera' per le prime sei pagine dell'edizione del 19 lugl… - Davide80991792 : 'Crea solo panico'. Zangrillo contro il 'Corriere della Sera': la vergogna in quelle sei pagine -