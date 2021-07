Il caso Pegasus e il precedente italiano di Exodus

(Di lunedì 19 luglio 2021) C’è un problema, il mercato della sorveglianza. Le rivelazione sullo confermano: “NSO Group continua a essere un fornitore di fiducia di software di hacking per i governi autoritari. Un altro promemoria che concentrarsi esclusivamente sulla tecnologia cinese come se fosse l’unico abilitatore della repressione digitale è controproducente”, ha commentato Rebecca Arcesati, analista del Merics, su Twitter. Ma che cos’è, lo spyware tornato d’attualità con l’inchiesta del Washington Post sull’attività di spionaggio condotta da decine di Paesi su migliaia di cellulari, compresi quelli di molti politici, giornalisti, ...

sebaventt : @lastknight Ci sarà per caso un approfondimento da parte tua sulla questione Pegasus? - MianiAttilio : International Web Post SCOPPIA IL CASO PEGASUS: L’INIZIO DI UNA MODERNA SPY STORY Il software usato dai governi au… - EditoreCriseo : Spiati giornalisti, attivisti dei diritti umani e manager nel mondo: scoppia il caso Pegasus - LaCnews24 : Spiati giornalisti, attivisti dei diritti umani e manager nel mondo: scoppia il caso Pegasus #calabrianotizie… - GiornaleLORA : Spiati giornalisti, attivisti dei diritti umani e manager nel mondo: scoppia il caso Pegasus -

Inoltre, anche Xavier Olea Pelaez, il procuratore statale incaricato deldi omicidio di Pineda, è stato attaccato utilizzando. Qual è la difesa di NSO Group e dei governi? NSO Group ha ...