Il campionato uruguaiano si ferma | la decisione dopo il suicidio del calciatore Williams Martinez

(Di lunedì 19 luglio 2021) Una notizia tristissima ha sconvolto il mondo del calcio: il difensoresi è suicidato. Il calcioha deciso dirsila tragedia, ilè stato sospeso per una giornata. Lo shock è stato troppo grande per pensare di giocare a distanza così ravvicinata. Sono state sospese sia le partite che gli allenamenti. “In ottemperanza alla delibera del MUFP, che chiede la sospensione del residuo della data contestata in conseguenza della morte del giocatore, il Consiglio Direttivo delibera di sospendere le ...

Williams Martinez, in Uruguay giornata disospesa Tanti messaggi di cordoglio per la morte del calciatoresono arrivati dalle sue ex squadre e dai club che lo hanno affrontato ...Inter prosegue la trattativa con il Cagliari per l'Nandez, l'agente del giocatore mostra fiducia ed ottimismo. AMICHEVOLI PRECAMPIONATO - Amichevoli pre, iniziano bene Inter e ...Una notizia tristissima ha sconvolto il mondo del calcio: il difensore Williams Martinez si è suicidato. Il calcio uruguaiano ha deciso di fermarsi dopo la tragedia, il campionato è stato sospeso per ...Suicidio Williams Martinez, era risultato positivo al Covid. Il difensore, nato a Montevideo, stava giocando nel torneo Apertura in Seconda Divisione ma non era impegnato nel lavo ...