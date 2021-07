Il campionato di Serie A cambia volto: dalla riduzione delle squadre ai playoff, le ipotesi al vaglio (Di lunedì 19 luglio 2021) Il campionato di Serie A è pronto a riprendere, si preannuncia una stagione piena di emozioni con tante squadre in corsa per vincere lo scudetto. L’Inter dovrà difendere il ruolo di campione d’Italia, non sarà di certo facile confermarsi considerando il cambio di allenatore e la cessione pesante di Hakimi. La Juventus ha richiamato Allegri e sarà sicuramente una protagonista del prossimo campionato, così come il Milan che avrà il compito di lottare per il vertice. L’Atalanta è sempre una sorpresa. Napoli e Roma sono reduci da risultati deludenti e dovranno riscattarsi, qualche punto interrogativo sulla Lazio, ma il ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 luglio 2021) IldiA è pronto a riprendere, si preannuncia una stagione piena di emozioni con tantein corsa per vincere lo scudetto. L’Inter dovrà difendere il ruolo di campione d’Italia, non sarà di certo facile confermarsi considerando il cambio di allenatore e la cessione pesante di Hakimi. La Juventus ha richiamato Allegri e sarà sicuramente una protagonista del prossimo, così come il Milan che avrà il compito di lottare per il vertice. L’Atalanta è sempre una sorpresa. Napoli e Roma sono reduci da risultati deludenti e dovranno riscattarsi, qualche punto interrogativo sulla Lazio, ma il ...

