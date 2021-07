Il calcio non ha soldi. Vale per Barcellona, Real, e quindi anche per il Napoli e Insigne (Di lunedì 19 luglio 2021) Bonaccia. Non c’è vento e le previsioni dicono che non ce ne sarà. Bonaccia di calciomercato. Non ci sono soldi. Esiste l’isola felice del Psg (di cui via abbiamo scritto) e poi il resto del mondo del calcio. Basta dare uno sguardo un po’ in giro. Illuminanti, in proposito, le due pagine che oggi la Gazzetta dello Sport ha dedicato al mercato delle big europee. Lo scenario sembra post-bellico. Il Barcellona non può tesserare i calciatori che ha preso a costo zero (tra cui Depay e Aguero) finché il club non riduce il tetto ingaggi fino a rientrare nei limiti del salary cup previsto dalla Liga. Se non compirà questa ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 luglio 2021) Bonaccia. Non c’è vento e le previsioni dicono che non ce ne sarà. Bonaccia dimercato. Non ci sono. Esiste l’isola felice del Psg (di cui via abbiamo scritto) e poi il resto del mondo del. Basta dare uno sguardo un po’ in giro. Illuminanti, in proposito, le due pagine che oggi la Gazzetta dello Sport ha dedicato al mercato delle big europee. Lo scenario sembra post-bellico. Ilnon può tesserare i calciatori che ha preso a costo zero (tra cui Depay e Aguero) finché il club non riduce il tetto ingaggi fino a rientrare nei limiti del salary cup previsto dalla Liga. Se non compirà questa ...

Ultime Notizie dalla rete : calcio non Cagliari: Ceppitelli, in ritiro siamo partiti forte Essere un gruppo forte significa non soltanto remare tutti dalla stessa parte durante la partita ma anche stare bene insieme fuori dal campo". Il ruolo? Prima al centro c'era Godin. Ma quest'anno le ...

Il valore dei campioni Attenti, però, a facili entusiasmi: la nazionale è prima in Europa, il calcio italiano no. Non ancora.

Perché l'Italia del calcio non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo? Yahoo Finanza Cagliari, Ceppitelli: "In ritiro stiamo costruendo la stagione" Il difensore, all'ottava stagione in rossoblù: "Siamo partiti subito forte e dobbiamo remare tutti dalla stessa parte" ...

Parma Calcio: Buffon pronto a giocare altri 5 anni Il Parma e Gianluigi Buffon hanno deciso di ritrovarsi e per il portiere, ex Juventus e PSG, è arrivato il momento di ...

