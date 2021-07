Il Bayern fissa il prezzo di Tolisso: anche il Napoli tra le pretendenti! I dettagli (Di lunedì 19 luglio 2021) Secondo l'Equipe il Bayern Monaco avrebbe fissato il prezzo di Corentin Tolisso, centrocampista francese, in forza ai bavaresi dal 2017. Serviranno 20 milioni di euro, circa la metà dei 42 che il Bayern spese per portare via il talentino dal Lione. I tanti infortuni e la scadenza del suo contratto nel 2022 ne hanno fatto lievitare il prezzo, rendendolo un profilo sacrificabile all'altare del mercato estivo. Secondo il giornale francese, sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche il Napoli e la Juventus. Per i partenopei rimane impensabile un ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 19 luglio 2021) Secondo l'Equipe ilMonaco avrebbeto ildi Corentin, centrocampista francese, in forza ai bavaresi dal 2017. Serviranno 20 milioni di euro, circa la metà dei 42 che ilspese per portare via il talentino dal Lione. I tanti infortuni e la scadenza del suo contratto nel 2022 ne hanno fatto lievitare il, rendendolo un profilo sacrificabile all'altare del mercato estivo. Secondo il giornale francese, sulle tracce del giocatore ci sarebberoile la Juventus. Per i partenopei rimane impensabile un ...

Advertising

gilnar76 : Il Bayern fissa il prezzo di Tolisso: anche il #Napoli tra le pretendenti! I dettagli #Forzanapoli #Napolicalcio… - Cucciolina96251 : RT @Daniele20052013: Tolisso Juve: il Bayern Monaco fissa il prezzo per il centrocampista - SMontemorra : Il Bayern Monaco fissa il prezzo per Tolisso: Juventus avvisata - Daniele20052013 : Tolisso Juve: il Bayern Monaco fissa il prezzo per il centrocampista - STnews365 : Tolisso, il Bayern Monaco fissa il prezzo. Il centrocampista francese potrebbe andarsene per 20 milioni di euro.… -