Il 73% degli studenti sceglie l'università all'ultimo anno o dopo la maturità

Sette studenti su dieci decidono in quale corso universitario iscriversi solo in quinta superiore o addirittura dopo la maturità. Solo uno su quattro ha confessato di averlo fatto per tempo. A dirlo è un'indagine realizzata dal consorzio universitario Cisia su una platea di oltre 100mila partecipanti.

