Il 2020 da sogno di Johannes Vetter

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 19 luglio 2021) Ilè stato un anno particolarmente difficile anche per il mondo dello sport. Le attività sportive si sono completamente arrestate e i Giochi Olimpici sono stati rimandati di un anno. Non a tutti però, ilsembra essere venuto per nuocere. L’atleta tedesco, stella del lancio del giavellotto, ha sfruttato lo scorso anno per migliorare i suoi punteggi e presentarsi a Tokyocome uno dei favoriti per la vittoria della medaglia d’oro.può diventare il nuovo campione olimpico nel lancio del ...