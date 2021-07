I ragazzi positivi che sfuggono alla quarantena: «Spengono i telefonini e mentono ai medici» (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono 17 milioni gli italiani che non hanno ancora ricevuto il vaccino contro Covid-19. Ovvero il 31% degli over 12 per i quali è indicata l’immunizzazione. Ad aver ricevuto le due dosi sono 27 milioni mentre 10 milioni hanno ricevuto la prima dose e sono in attesa del richiamo. Tra domenica scorsa e sabato sono state fatte 553mila prime dosi. Ma il 16 luglio le prime dosi sono state 87 mila e i richiami 486 mila. E intanto le Aziende Sanitarie Locali denunciano: «Molti ragazzi positivi sfuggono alla quarantena, Spengono i telefonini per non farsi trovare. Oppure negano i ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono 17 milioni gli italiani che non hanno ancora ricevuto il vaccino contro Covid-19. Ovvero il 31% degli over 12 per i quali è indicata l’immunizzazione. Ad aver ricevuto le due dosi sono 27 milioni mentre 10 milioni hanno ricevuto la prima dose e sono in attesa del richiamo. Tra domenica scorsa e sabato sono state fatte 553mila prime dosi. Ma il 16 luglio le prime dosi sono state 87 mila e i richiami 486 mila. E intanto le Aziende Sanitarie Locali denunciano: «Moltiper non farsi trovare. Oppure negano i ...

