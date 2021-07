I numeri in chiaro, Maga: «Il Green Pass è esagerato per bar e trasporti. I dati sono da allerta, ma ancora gestibili» – Il video (Di lunedì 19 luglio 2021) «Quello che si può senza dubbio constatare è un aumento di contagi in tutte le Regioni d’Italia, aumento che numericamente è ancora limitato ma che indica una circolazione del virus maggiore e ormai sostenuta dalla conosciuta variante Delta». A parlare ad Open per la rubrica dei numeri in chiaro è il direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia, il professor Giovanni Maga. L’analisi del bollettino giornaliero diffuso dalla Protezione Civile sui dati riguardanti Covid-19 oggi, lunedì 19 luglio, è possibile solo parzialmente vista la minore quantità di tamponi ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 luglio 2021) «Quello che si può senza dubbio constatare è un aumento di contagi in tutte le Regioni d’Italia, aumento checamente èlimitato ma che indica una circolazione del virus maggiore e ormai sostenuta dalla conosciuta variante Delta». A parlare ad Open per la rubrica deiinè il direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia, il professor Giovanni. L’analisi del bollettino giornaliero diffuso dalla Protezione Civile suiriguardanti Covid-19 oggi, lunedì 19 luglio, è possibile solo parzialmente vista la minore quantità di tamponi ...

