I benefici inattesi del succo di sedano e quattro ricette deliziose

(Di lunedì 19 luglio 2021) Amatissimo e bevutissimo da tutte le fan dei detox liquidi, il succo di sedano è un prezioso alleato per drenare i liquidi in eccesso e idratare l’organismo e, specie se associato ad altri ortaggi dai super poteri, ha un effetto booster per il metabolismo. Tra i fan del celery juice troviamo i super salutisti Colin Pharrell, Gwyneth Paltrow, Liv Tyler, Miranda Kerr e Jennifer Aniston, paparazzati innumerevoli volte a passeggio con bicchierone di succo di sedano e cannuccia. Pronte a scoprirne tutte le proprietà benefiche?

Il succo di sedano fresco è un concentrato di attivi drenanti, idratanti e antiossidanti. Ecco il pagellino della nutrizionista, più quattro ricette da bere healthy e rinfrescanti ...