Hyundai Bayon | la prova de Il Fatto it – La doppia punta coreana tra i B-Suv – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 luglio 2021) Non partiamo dalla carrozzeria e neppure dal motore, stavolta, per parlare di un’auto nuova. La prendiamo da lontano, dal lato…semantico. Il segmento B-Suv è in grande spolvero, però spesso le vetture che ritengono di farne parte non sono davvero Suv, perché non dispongono delle quattro ruote motrici.ne è una bella località dei Paesi Baschi francesi, dove gli abitanti sono stati così riconoscenti a un loro concittadino, l’ex calciatore e allenatore Didier Deschamps, da intitolargli lo stadio cittadino. La fresca B-Suv (così la etichetta la casa costruttrice) dellanon prevede la trazione integrale e si chiama, e ...