Hysaj canta ‘Bella Ciao’: “Strumentalizzazioni personali e politiche” (Di lunedì 19 luglio 2021) Ormai è diventata pratica comune, un calciatore appena arrivato in squadra sceglie una canzone e la canta a cena, col resto della squadra, in piedi sulla sedia. Un’abitudine simpatica, che a volte può essere strumentalizzata. Come successo ad Hysaj, nuovo arrivato della Lazio, che come canzone ha scelto Bella Ciao, probabilmente in onore della serie televisiva La Casa di carta. Dopo aver cantato alcuni “tifosi” della Lazio gli hanno fatto capire che quella non è la canzone più adatta all’ambiente Lazio, almeno per loro. Tanto che lo stesso club ha dovuto pubblicare una nota per spiegare l’accaduto: “È compito della Società tutelare un ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 luglio 2021) Ormai è diventata pratica comune, un calciatore appena arrivato in squadra sceglie una canzone e laa cena, col resto della squadra, in piedi sulla sedia. Un’abitudine simpatica, che a volte può essere strumentalizzata. Come successo ad, nuovo arrivato della Lazio, che come canzone ha scelto Bella Ciao, probabilmente in onore della serie televisiva La Casa di carta. Dopo averto alcuni “tifosi” della Lazio gli hanno fatto capire che quella non è la canzone più adatta all’ambiente Lazio, almeno per loro. Tanto che lo stesso club ha dovuto pubblicare una nota per spiegare l’accaduto: “È compito della Società tutelare un ...

Advertising

repubblica : Hysaj si presenta e canta 'Bella Ciao': i tifosi lo insultano e il video viene rimosso - lucatelese : Hysaj nuovo terzino della Lazio, albanese, arrivato sui barconi, contestato dai tifosi perché canta in ritiro Bella… - Carmela_oltre : RT @BlobRai3: ' BELLAZIO! '. Elseid Hysaj, nuovo acquisto della Lazio, si è presentato alla squadra con un video in cui canta “Bella ciao”p… - AndreaAsilo : RT @tempoweb: #Hysaj canta loro Bella Ciao e i laziali si infuriano SEGUI @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? - GesuKrishna : RT @BlobRai3: ' BELLAZIO! '. Elseid Hysaj, nuovo acquisto della Lazio, si è presentato alla squadra con un video in cui canta “Bella ciao”p… -