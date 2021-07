Green pass vaccinati come il tatuaggio dei lager: bufera per il post del deputato regionale (Di lunedì 19 luglio 2021) “A breve per chi non si allinea. Magari pratica inserita in un Dpcm! Sapevatelo. Mala tempora currunt”. Così recita la didascalia di un post di Sergio Tancredi, deputato regionale del gruppo parlamentare Attiva Sicilia ed ex 5 Stelle, che ieri sera ha postato l’immagine di un braccio tatuato nei campi di concentramento associandola al Green pass rilasciato a chi si è sottoposto a vaccinazione anti-Covid. Il post ha suscitato numerosi commenti. “Pensa davvero che le due cose siano minimamente paragonabili?” domanda un utente. La replica del ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 luglio 2021) “A breve per chi non si allinea. Magari pratica inserita in un Dpcm! Sapevatelo. Mala tempora currunt”. Così recita la didascalia di undi Sergio Tancredi,del gruppo parlamentare Attiva Sicilia ed ex 5 Stelle, che ieri sera haato l’immagine di un braccio tatuato nei campi di concentramento associandola alrilasciato a chi si è sottoo a vaccinazione anti-Covid. Ilha suscitato numerosi commenti. “Pensa davvero che le due cose siano minimamente paragonabili?” domanda un utente. La replica del ...

borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - FratellidItalia : Il governo chiederà il green pass anche a chi sbarca ogni giorno illegalmente in Italia o le assurde limitazioni ch… - GarethDeBenedi1 : #vienegiututto *Il green pass non è obbligatorio*, non è una realtà come vogliono far credere *ma l’ennesimo espe… - Ale_CNCC : RT @gyna_va: Sali da me a vedere il mio Green Pass? -