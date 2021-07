Green pass, ultime news e nuove regole su eventi e viaggi (Di lunedì 19 luglio 2021) Ecco le ultime news sul Green pass che, come sappiamo, è il documento che si rivela indispensabile per poter accedere ad alcuni tipi di evento e per viaggiare. Quando è obbligatorio il Green pass? E quando si può entrarne in possesso? Tante sono le indiscrezioni emerse in questi ultimi giorni, alla luce dei nuovi contagi a causa della variante delta che sta minacciando l’Italia così come il resto d’Europa. Scopriamo allora tutto quello che c’è da sapere in merito e cosa ne pensa il Comitato Tecnico Scientifico dal quale dipenderanno molte delle decisioni sul cosiddetto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 19 luglio 2021) Ecco lesulche, come sappiamo, è il documento che si rivela indispensabile per poter accedere ad alcuni tipi di evento e perare. Quando è obbligatorio il? E quando si può entrarne in possesso? Tante sono le indiscrezioni emerse in questi ultimi giorni, alla luce dei nuovi contagi a causa della variante delta che sta minacciando l’Italia così come il resto d’Europa. Scopriamo allora tutto quello che c’è da sapere in merito e cosa ne pensa il Comitato Tecnico Scientifico dal quale dipenderanno molte delle decisioni sul cosiddetto ...

borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - FratellidItalia : Il governo chiederà il green pass anche a chi sbarca ogni giorno illegalmente in Italia o le assurde limitazioni ch… - AndreaSassetto : RT @IlariaBifarini: O li continuiamo a prendere in giro e fomentiamo odio e divisione sociale attraverso il Green Pass, o #vienegiututto il… - beyondme87 : RT @AllStarsLA: Volo dopo aver letto 'green pass per i mezzi pubblici' quando sui pullman/treni/metro non ti controllano manco il biglietto… -