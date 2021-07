Green pass | settimana decisiva | si va verso l’obbligo in situazioni a rischio

(Di lunedì 19 luglio 2021) Quella che inizia sarà la. Il Governo infatti sembra intenzionato a seguire le orme della Francia e rendere obbligatorio il certificato verde per alcune. L’obiettivo è mantenere tutta l’Italia in zona bianca almeno fino a Ferragosto. Dove sarà obbligatorio mostrare il? Su treni a lunga percorrenza, navi o aerei. Per il momento invece è esclusosu autobus e metropolitane, ma questa scelta potrebbe essere rivista a settembre. Il certificato sarà necessario ovunque ci siadi assembramenti: non solo i banchetti di ...

Il decreto Covid con la lista dei luoghi in cui ilsarà obbligatorio dovrebbe entrare in vigore dal 26 luglio. Insieme alle modifiche delle regole per i colori delle Regioni che dovrebbero mantenere l'Italia in zona bianca fino a Ferragosto.I no vax francesi in piazza contro ildi Macron. Quasi 100mila persone hanno protestato sabato contro l'obbligo del certificato verde anche per bar e ristoranti, deciso dal governo: in prima fila i gilet gialli, che accusano il ..."Il governo - sottolinea - deve avere il coraggio di imporre l'obbligo vaccinale, non può immaginare di utilizzare un deterrente quale la sospensione per 5 giorni di attività ai pubblici esercizi che ...di Alessandro Farruggia "È l’ora di un impiego intelligente del Green pass. A mio avviso, ma su questo dovrà esprimersi il Cts e poi decidere il Governo, serve richiederlo per accedere ai luoghi di as ...