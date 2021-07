Green pass, Salvini: “Allo stadio, non per la pizza” (Di lunedì 19 luglio 2021) Il Green pass “per andare a San Siro, con 50 mila, o a concerti da 40 mila ha senso, ma sui treni pendolari no, per mangiare la pizza no. Mettiamo in sicurezza genitori e nonni senza punire nipoti e figli. E presto cambieremo il criterio sui colori delle regioni”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, in un’intervista a ‘La Repubblica’. “Su 8 mila posti in terapia intensiva, oggi ne sono occupati 156, in calo rispetto a ieri. Usiamo il modello tedesco, niente pass, ma buon senso, educazione, regole”, aggiunge Salvini. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 19 luglio 2021) Il“per andare a San Siro, con 50 mila, o a concerti da 40 mila ha senso, ma sui treni pendolari no, per mangiare lano. Mettiamo in sicurezza genitori e nonni senza punire nipoti e figli. E presto cambieremo il criterio sui colori delle regioni”. Lo dice il leader della Lega Matteo, in un’intervista a ‘La Repubblica’. “Su 8 mila posti in terapia intensiva, oggi ne sono occupati 156, in calo rispetto a ieri. Usiamo il modello tedesco, niente, ma buon senso, educazione, regole”, aggiunge. L'articolo proviene da Italia Sera.

Green pass, obbligo in arrivo. Siri: 'Ferito lo Stato di diritto' Domani, martedì 20 luglio, il governo Draghi (anzi, la "cabina di regia") deciderà sull'introduzione di un green pass obbligatorio, per accedere a gran parte dei luoghi pubblici. Il green pass, che può essere esibito da chi è guarito dal Covid entro 6 mesi, chi è stato vaccinato entro 9 mesi e chi è ...

Immunizzato il 50% degli italiani. Al vaglio l'uso del Green Pass Rai News Le foto false delle manifestazioni francesi contro il Green pass (Open) In Francia circa 114 mila persone hanno manifestato contro il Green Pass obbligatorio Circa 114 mila sono scese in piazza in Francia contro la decisione del governo di Emmanuel Macron di ...

Green pass, Salvini: “Allo stadio, non per la pizza” Il Green pass “per andare a San Siro, con 50 mila, o a concerti da 40 mila ha senso, ma sui treni pendolari no, per mangiare la pizza no. Mettiamo in sicurezza genitori e nonni senza punire nipoti e ...

