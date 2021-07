(Di lunedì 19 luglio 2021) L’aver a che fare, ormai da tempo immemore, con una classe dirigente e politica mediamente indegna di questo nome, insieme ad altri fattori socioculturali come il dominio del neoliberismo, con il conseguente venir meno dell’idea di bene comune, hanno generato un fenomeno piuttosto pericoloso. Questo fenomeno, nel contesto storico attuale, si traduce sostanzialmente in questi termini: presso una larga fetta di popolazione risiede la convinzione che il governo non possa imporre ai cittadinimisure di limitazione della loroin vista – appunto – del bene o della sicurezza comuni. A tal proposito, le suddette persone tirano in ballo espressioni ...

Advertising

borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - FratellidItalia : Il governo chiederà il green pass anche a chi sbarca ogni giorno illegalmente in Italia o le assurde limitazioni ch… - ilfattoblog : Green pass, perché sbaglia chi grida al complotto e alla fine delle libertà - davidelr76 : RT @GiacomoGorini: Un green pass obbligatorio per entrare in Parlamento no? -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Il Sole 24 ORE

E dunque il Governo è al lavoro per mettere a punto il'made in Italy' : un'impresa non facile, visto che la politica resta divisa sull'opportunità di aggiungere al 'lasciapassare' per i viaggi l'obbligo di documento verde per altre attività, ...Giorgetti: "? Pericoloso se associato ai diritti"/ "Utile per eventi - svago" " Siccome faccio dei discorsi di verità, credo che non ci sia il tempo per fare una roba significativa e ...L'ex premier a Palazzo Chigi: da noi atteggiamento costruttivo ma no all'impunità. Il premier apre a correzioni in aula condivise da tutta la maggioranza e nel rispetto dei tempi fissati con l'Ue ...Francesi in piazza La Francia non esclude il ripristino del coprifuoco, con misure mirate a livello locale per contenere i contagi da coronavirus nelle zone più colpite. “E’ una possibilità”, ha dichi ...