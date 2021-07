Green pass liberticida? Che sciocchezza: ci salva dalle vere derive autoritarie (Di lunedì 19 luglio 2021) Una democrazia viene avvertita come bene comune se è capace di scelte che talora comportino sacrifici -nettamente inferiori – di prerogative individuali, se è in grado di compiere un instancabile bilanciamento tra i valori in gioco, ma poi decide! La vicenda della pandemia sta facendo venire al pettine una serie di nodi, politico-economici, ma ancor prima socio-culturali, che esistevano da tempo ma che l’”ordinarietà” apparente della vita del Paese tendeva ad occultare. Emblematica la questione dell’obbligo vaccinale o, in subordine, della necessità del Green pass per accedere ad una serie di servizi. Fin qui sono state messi in risalto ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 luglio 2021) Una democrazia viene avvertita come bene comune se è capace di scelte che talora comportino sacrifici -nettamente inferiori – di prerogative individuali, se è in grado di compiere un instancabile bilanciamento tra i valori in gioco, ma poi decide! La vicenda della pandemia sta facendo venire al pettine una serie di nodi, politico-economici, ma ancor prima socio-culturali, che esistevano da tempo ma che l’”ordinarietà” apparente della vita del Paese tendeva ad occultare. Emblematica la questione dell’obbligo vaccinale o, in subordine, della necessità delper accedere ad una serie di servizi. Fin qui sono state messi in risalto ...

