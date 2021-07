Green pass, l'ex sottosegretaria Zampa: 'Anche in supermercati e centri commerciali' (Di lunedì 19 luglio 2021) Il obbligatorio? Non solo allo stadio, ai concerti, al cinema o al ristorante, ma Anche al supermercato o al centro commerciale . È la proposta di Sandra Zampa , ex sottosegretaria alla Salute e oggi ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 luglio 2021) Il obbligatorio? Non solo allo stadio, ai concerti, al cinema o al ristorante, maal supermercato o al centro commerciale . È la proposta di Sandra, exalla Salute e oggi ...

Advertising

borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - FratellidItalia : Il governo chiederà il green pass anche a chi sbarca ogni giorno illegalmente in Italia o le assurde limitazioni ch… - QuatridaLuciano : @VittorioSgarbi + + + ZERO GREEN PASS + + + Chi si vaccina salverà le proprie capre, chi non si vaccina non sal… - 76Pier : @matteosalvinimi E per il green pass possono andare a quel paese Dobbiamo annientare per sempre la sinistra -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass, l'ex sottosegretaria Zampa: 'Anche in supermercati e centri commerciali' ... ex sottosegretaria alla Salute e oggi consulente del ministro Roberto Speranza , che in un'intervista al Quotidiano Nazionale spiega: ' È l'ora di un impiego intelligente del Green pass. A mio ...

Nessuna alternativa a Draghi Insieme a ciò Giorgia Meloni e Matteo Salvini parlano a proposito del green pass di rischi alla libertà ed evocano addirittura Orwell e la Fattoria degli Animali. Sembra di sognare. Il green pass ...

Green pass, dai treni ai cinema: ecco dove sarà obbligatorio. Ristoranti al chiuso in bilico Il Sole 24 ORE Green Pass, da agosto possibile stretta sui ristoranti: le novità Green Pass al centro del dibattito italiano. Nuovi margini per evitare cambi di colore delle Regioni e sperare in un’Italia bianca almeno fino a metà mese ...

Le conseguenze dalla nuova ondata di contagi sugli ospedali, secondo Gimbe La fondazione prevede un incremento abbastanza sostenuto, ma a preoccupare sono gli oltre 2 milioni di over 60 non vaccinati. Cresce il numero degli ultracinquantenni ricoverati. Metà degli italiani h ...

... ex sottosegretaria alla Salute e oggi consulente del ministro Roberto Speranza , che in un'intervista al Quotidiano Nazionale spiega: ' È l'ora di un impiego intelligente del. A mio ...Insieme a ciò Giorgia Meloni e Matteo Salvini parlano a proposito deldi rischi alla libertà ed evocano addirittura Orwell e la Fattoria degli Animali. Sembra di sognare. Il...Green Pass al centro del dibattito italiano. Nuovi margini per evitare cambi di colore delle Regioni e sperare in un’Italia bianca almeno fino a metà mese ...La fondazione prevede un incremento abbastanza sostenuto, ma a preoccupare sono gli oltre 2 milioni di over 60 non vaccinati. Cresce il numero degli ultracinquantenni ricoverati. Metà degli italiani h ...