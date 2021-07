Green Pass | in Inghilterra da settembre per discoteche e eventi

(Di lunedì 19 luglio 2021) L’elimina mascherina e distanziamento. Da, però, come annuncia il premier Boris Johnson arriva l’equivalente del. Ilaporto vaccinale sarà obbligatorio per chi vorrà andare in discoteca o partecipare adaffollati. Il Guardian descrive ‘l’inversione a U’ del primo ministro, proprio mentre i locali notturni riaprono dopo 16 mesi di saracinesche abbassate. Da fine, quando tutti gli adulti avranno avuto l’opportunità di ricevere la seconda dose, ilaporto vaccinale sarà indispensabile per accedere ai ...

borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - FratellidItalia : Il governo chiederà il green pass anche a chi sbarca ogni giorno illegalmente in Italia o le assurde limitazioni ch… - borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - _muke_MT : RT @mocciosvs: io con la seconda dose e con il mio bel green pass fresco di stampa che leggo i commenti dei novax disperati: - Yoda15271485 : RT @fattoquotidiano: Sicilia, deputato no-vax paragona il green pass al tatuaggio degli ebrei nei lager nazisti -

E sulè guerra nel governo #vienegiututto", twitta la testata. Loading... Il duello tra no vax e pro vax, tra chi cioè rifiuta il vaccino anti covid e chi invece lo sponsorizza, si fa ...Parlando poi del, Salvini ha detto che se ne parlerà 'da ottobre in poi'. 'Partire adesso è impossibile - ha spiegato - perchè metà degli italiani ancora non possono fare la seconda dose ...Molto probabile che l'utilizzo sia esteso, oltre che per matrimoni ed eventi anche per aerei, treni, navi a lunga percorrenza, cinema, teatri, concerti, piscine e palestre. E sui ristoranti la mediazi ..."Il green pass , fatto ora, sarebbe una sciagura e iattura inutile. Tutto il mondo sotto i 30 anni non avrebbe la doppia dose prima ...