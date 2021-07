Green Pass | in arrivo il nuovo decreto Ma sui ristoranti manca la sintesi

(Di lunedì 19 luglio 2021) Adesso la pallaa al governo che nei prossimi giorni, probabilmente già domani, riunirà la cabina di regia in cerca di una quadra, dopo che nei giorni scorsi il dibattito sul, e sull'estensione del suo utilizzo sul modello francese, ha acceso il dibattito e diviso gli schieramenti, anche nella maggioranza. Poi arriverà il, che dovrebbe entrare in vigore dalla prossima settimana o al massimo all'inizio di agosto, individuando i luoghi e le attività per cui sarà indispensabile esibire la certificazione, e le eventuali sanzioni. La discussione sui banchi di Palazzo Chigi partirà da due punti fermi, ...

Io sono sicuro che allo Spezia , dopo la seconda dose, non avremo più problemi e così come con ilavremo gli stadi pieni per percentuali importanti. I calciatori dovrebbero vaccinarsi, ma ...APPROFONDIMENTI I DATI Vaccini, in Italia uno su due ha ricevuto le due dos COVIDe vaccino obbligatorio IL NUOVO REPORT Vaccini, l'Aifa: 'Casi rari di miocardite in Pfizer e... LO STUDIO ...Si attende la riunione della cabina di regia: il certificato sarà rilasciato solo dopo due dosi e sarà obbligatorio per eventi, circoli sportivi, treni e aerei. Si discute sulla ristorazione. Nuovi pa ...La pandemia ha sbarrato le porte degli ospedali alle visite esterne e se fino a qualche mese fa la prudenza era un obbligo per tutti, adesso che si discute del valore del green pass per avere accesso ...