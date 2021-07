Green pass | Garavaglia | Basta allarmismi Ok per discoteche | stadi | grandi eventi

(Di lunedì 19 luglio 2021) E dunque il Governo è al lavoro per mettere a punto il'made in Italy' : un'impresa non facile, visto che la politica resta divisa sull'opportunità di aggiungere al 'lasciaare' per i ...

Il Sole 24 ORE

E dunque il Governo è al lavoro per mettere a punto il'made in Italy' : un'impresa non facile, visto che la politica resta divisa sull'opportunità di aggiungere al 'lasciapassare' per i viaggi l'obbligo di documento verde per altre attività, ...Giorgetti: "? Pericoloso se associato ai diritti"/ "Utile per eventi - svago" " Siccome faccio dei discorsi di verità, credo che non ci sia il tempo per fare una roba significativa e ...Green Pass al centro del dibattito italiano. Nuovi margini per evitare cambi di colore delle Regioni e sperare in un’Italia bianca almeno fino a metà mese ...Il Green pass obbligatorio? Non solo allo stadio, ai concerti, al cinema o al ristorante, ma anche al supermercato o al centro commerciale. È la proposta di Sandra ...