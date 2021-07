Green pass e vaccino obbligatorio | Salvini | «Non ha senso» Renzi | «Follia dire che non serva»

(Di lunedì 19 luglio 2021)sì, ma solo per andare allo stadio o per grandi eventi. Questa, in sintesi, la posizione del leader leghista Matteo: «Per andare a San Siro, con 50 mila persone,...

Leggi anche > r Quanto al, il leader leghista fa dei distinguo: 'S e vogliamo ilper tutti, al momento finiremmo a ottobre, facendo saltare la stagione e le vacanze . Sarebbe ...... il governo Draghi sta mettendo a punto un decreto sulcon lo scopo di spingere i non vaccinati ad accettare il siero. Il governo Draghi verso l'estensione delMa il vaccino ...Dalle isole greche come Mykonos alle Baleari, passando per Barcellona, luoghi turistici a rischio focolai dopo il ritorno del coprifuoco. Proteste in Francia contro il Green pass: vandalizzati due cen ...Green pass sì, ma solo per andare allo stadio o per grandi eventi. Questa, in sintesi, la posizione del leader leghista Matteo Salvini: «Per andare a San Siro, con 50 mila ...