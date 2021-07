Green pass e vaccini, ecco il dossier del Cts al governo: «Così si ferma la variante Delta» (Di lunedì 19 luglio 2021) Il piano del Comitato tecnico scientifico: Green pass solo dopo due dosi, potenziare la campagna di vaccinazione per gli over 60 cercando chi non si è immunizzato attraverso il sistema sanitario nazionale. Il tasso di positività domenica ha sfiorato il 2% Leggi su corriere (Di lunedì 19 luglio 2021) Il piano del Comitato tecnico scientifico:solo dopo due dosi, potenziare la campagna di vaccinazione per gli over 60 cercando chi non si è immunizzato attraverso il sistema sanitario nazionale. Il tasso di positività domenica ha sfiorato il 2%

Advertising

borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - FratellidItalia : Il governo chiederà il green pass anche a chi sbarca ogni giorno illegalmente in Italia o le assurde limitazioni ch… - marcoranieri72 : RT @SusannaCeccardi: Non possiamo chiedere ai cittadini tampone o vaccino anche per andare a prendere un cappuccino! Il green pass per anda… - M23Penn : @borghi_claudio @Aless_tr Se mettono il green pass io mi sentirò in dovere di non pagare più le tasse, finché i mie… -