Green pass e regole, caos negli aeroporti. Turisti diretti in Grecia bloccati a Malpensa (Di lunedì 19 luglio 2021) Disagi oggi negli aeroporti italiani dove tanti vacanzieri hanno dovuto fare i conti con la mancanza di informazioni e con indicazioni contraddittorie circa le procedure burocratiche da espletare per ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 19 luglio 2021) Disagi oggiitaliani dove tanti vacanzieri hanno dovuto fare i conti con la mancanza di informazioni e con indicazioni contraddittorie circa le procedure burocratiche da espletare per ...

Advertising

borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - FratellidItalia : Il governo chiederà il green pass anche a chi sbarca ogni giorno illegalmente in Italia o le assurde limitazioni ch… - El_Flagelo : RT @LaTvNonDiceChe: 'Vacanze, il green pass non basta. Turisti in partenza per la Grecia bloccati a Malpensa: non avevano il Plf - Ecco com… - respiridicarta : RT @_iaci: Ieri, a Berlino, per entrare in un locale ho dovuto presentare il Green Pass. Sono ancora vivo? Sì La mia libertà è stata viola… -