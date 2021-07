Green pass e obbligo vaccinale per docenti e Ata | entro 48 ore cabina di regia e Consiglio dei ministri | mercoledì sarà il giorno decisivo?

Advertising

borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - FratellidItalia : Il governo chiederà il green pass anche a chi sbarca ogni giorno illegalmente in Italia o le assurde limitazioni ch… - darioclaps : RT @RadioSavana: Sandra Zampa, collaboratrice del ministro Salute, minaccia milioni di cittadini non vaccinati: 'Green pass obbligatorio an… - Dorothy_Words : Ma i primi che si sono vaccinati a gennaio/febbraio, tra cui se non ricordo male anche molti insegnanti, a settemb… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

la Repubblica

Un riferimento anche alle recenti dichiarazioni di Salvini a proposito del 'no' alsul modello francese e al vaccino per gli under 40 e ai giovani. 'Mi hanno mandato un video di una ...Sul tavolo del Consiglio ci saranno, tra le altre cose, le decisioni sui nuovi parametri per stabilire i colori delle regioni, l'uso del, l'ipotesi dell'obbligo di vaccinazioni per gli ...Di fronte alla campagna di scetticismo di alcune forze politiche il governo Draghi non deve esitare a frenare la variante Delta, mettendo in campo ogni mezzo, anche severo e indiscutibile.Anna Maria Parente (Iv): “Andrebbe usato su treni, concerti e in discoteca con il 50% della capienza all’aperto. Raccomandabile non andare in vacanza prima ...