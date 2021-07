Green Deal, fondamentale una strategia comune sul trasporto ferroviario (Di lunedì 19 luglio 2021) Alla fine del 2020, il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione Europea di designare il 2021 come l’Anno Europeo delle Ferrovie, una decisione che è stata adottata il 16 dicembre dal Consiglio. Numerose sono le iniziative programmate e attualmente in corso per questa iniziativa, tra le quali si segnala, il 15 luglio 2021, la partecipazione del Ministro Enrico Giovannini alla videoconferenza organizzata dall’associazione trasporti Asstra e riservata all’Italia dal titolo significativo: “Binari italiani: la grande bellezza”. I trasporti sono responsabili di un quarto delle emissioni di gas serra dell’Ue Le motivazioni che hanno portato il Parlamento europeo ad approvare ... Leggi su leurispes (Di lunedì 19 luglio 2021) Alla fine del 2020, il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione Europea di designare il 2021 come l’Anno Europeo delle Ferrovie, una decisione che è stata adottata il 16 dicembre dal Consiglio. Numerose sono le iniziative programmate e attualmente in corso per questa iniziativa, tra le quali si segnala, il 15 luglio 2021, la partecipazione del Ministro Enrico Giovannini alla videoconferenza organizzata dall’associazione trasporti Asstra e riservata all’Italia dal titolo significativo: “Binari italiani: la grande bellezza”. I trasporti sono responsabili di un quarto delle emissioni di gas serra dell’Ue Le motivazioni che hanno portato il Parlamento europeo ad approvare ...

