Grease | annunciata la serie prequel | le protagoniste saranno le “Pink Ladies”

(Di lunedì 19 luglio 2021) La neonata app di streaming Paramount + ha annunciato venerdì di aver dato il via libera a unadel celebre film. Il titolo dellaè Rise of the, che dovrebbe riguardare le origini dei protagonisti della pellicola del 1978, con un chiaro focus sui personaggi femminili più importanti. La nuovaè ambientata nella stessa location (Rydell High, ndr), quattro anni prima degli eventi di, stando a quanto riportato da Variety. Il film originale si conclude con Danny (John Travolta) e Sandy (Olivia Newton-John) a ...

Tvblog

La storia di Grease: Rise of the Pink Ladies sarà ambientata quattro anni prima dell'iconico film con John Travolta e Olivia Newton-John.
Paramount ha ordinato una serie prequel di Grease, lo storico musical con protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John ...