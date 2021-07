Gravina | “Quella della Nazionale italiana è una storia bellissima Il successo arriva da lontano”

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il presidenteFIGC, Gabriele, ha parlato dello straordinario cammino dell’Italia a Euro2020 culminato con la vittoria del titolo. Nel corso di un’intervista al CorriereSera, il numero uno del calcio italiano ha dichiarato: “Sono orgoglioso perché questoviene da. Quando sonoto in Figc, nel 2018, abbiamo rivisitato l’intero Dipartimento, provando a cambiare la mentalità e cercando di organizzare lacome un club. Dopo la cocente delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Russia dovevamo raccontare una nuova ...

Corriere della Sera

VITERBO - Il Presidente della Figc, Gabriele, nelle scorse ore ha parlato della riapertura degli stadi: 'Per la riapertura degli stadi ... L'idea e'di rimettere in moto i tornelli per i ...Nemmeno la lettera indirizzata la scorsa settimana dal presidente della FIGC Gabrielealla ... Ecco perché la prossima settimana saràdi nuovi confronti tra le parti, dopo i quali si ...Il presidente della Figc: «La notte prima della partita ho dormito meno del solito ma la squadra ci ha trasmesso serenità. Ogni componente del gruppo ha insegnato qualcosa» ...ROMA. Gianluca Vialli che all'antivigilia della finale cita Theodore Roosvelt e il discorso sull'uomo nell'arena, Roberto Mancini che poche ore prima della partita contro l'Inghilterra carica i suoi c ...