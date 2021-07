Governo valuta Regioni "gialle" con rianimazioni occupate al 5% o ricoveri al 10% (Di lunedì 19 luglio 2021) Una Regione potrebbe finire in zona gialla se l’occupazione delle terapie intensive è superiore al 5% dei posti letto a disposizione e se quella dei reparti ordinari supera il 10%. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende da diverse fonti di Governo e delle Regioni, un’ipotesi di lavoro per rivedere i parametri del monitoraggio con il quale vengono attribuite le fasce di colore alle Regioni. Proprio i temi sulla “revisione dell’attuale sistema di monitoraggio del rischio epidemiologico da Covid-19” e “ulteriori indicazioni sull’utilizzo del ‘Green pass’“ saranno affrontati martedì nella Conferenza Unificata straordinaria (ore 14.15) e ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 luglio 2021) Una Regione potrebbe finire in zona gialla se l’occupazione delle terapie intensive è superiore al 5% dei posti letto a disposizione e se quella dei reparti ordinari supera il 10%. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende da diverse fonti die delle, un’ipotesi di lavoro per rivedere i parametri del monitoraggio con il quale vengono attribuite le fasce di colore alle. Proprio i temi sulla “revisione dell’attuale sistema di monitoraggio del rischio epidemiologico da Covid-19” e “ulteriori indicazioni sull’utilizzo del ‘Green pass’“ saranno affrontati martedì nella Conferenza Unificata straordinaria (ore 14.15) e ...

Advertising

HuffPostItalia : Governo valuta Regioni 'gialle' con rianimazioni occupate al 5% o ricoveri al 10% - shalomroma : Il ministro della Sanità Nitzan Horowitz ha dichiarato lunedì che al momento non si considera la chiusura dell'aero… - AnnamaEsposito : RT @ArielaPiattelli: Il ministro della Sanità Nitzan Horowitz ha dichiarato lunedì che al momento non si considera la chiusura dell'aeropor… - ArielaPiattelli : Il ministro della Sanità Nitzan Horowitz ha dichiarato lunedì che al momento non si considera la chiusura dell'aero… - infoitinterno : Covid, il Governo valuta il Green pass obbligatorio: cosa può cambiare in Italia -