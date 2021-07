Governo, un’ora di incontro Draghi-Conte. L’ex premier: “M5s sarà costruttivo, ma saremo vigili nello scongiurare soglie di impunità” (Di lunedì 19 luglio 2021) Concluso dopo circa un’ora l’incontro a palazzo Chigi tra il leader in pectore del M5s, Giuseppe Conte, e il premier, Mario Draghi. Al centro del colloquio la riforma della giustizia, sulla quale L’ex premier e il Movimento 5 stelle hanno annunciato che daranno battaglia perché sia modificata in Parlamento: “Ho assicurato il contributo del M5s” sulla giustizia. “Daremo il contributo per velocizzare i processi ma saremo molto vigili nello scongiurare soglie di impunita”. Mettiamo da parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Concluso dopo circal’a palazzo Chigi tra il leader in pectore del M5s, Giuseppe, e il, Mario. Al centro del colloquio la riforma della giustizia, sulla qualee il Movimento 5 stelle hanno annunciato che daranno battaglia perché sia modificata in Parlamento: “Ho assicurato il contributo del M5s” sulla giustizia. “Daremo il contributo per velocizzare i processi mamoltodi impunita”. Mettiamo da parte ...

Advertising

Gianlustella : RT @GiorgiaMeloni: Si persevera sulla fallimentare strada delle chiusure e delle restrizioni. Ora vorrebbero obbligare i cittadini ad esibi… - DoniFaltoni : RT @GiorgiaMeloni: Si persevera sulla fallimentare strada delle chiusure e delle restrizioni. Ora vorrebbero obbligare i cittadini ad esibi… - metaanto : RT @GiorgiaMeloni: Si persevera sulla fallimentare strada delle chiusure e delle restrizioni. Ora vorrebbero obbligare i cittadini ad esibi… - emiliobolles : RT @987mies: @borghi_claudio Non fregava a nessuno? Ci siamo presi dei fuori di testa per aver anticipato quello che ora è in predicato di… - vaniacavi : RT @987mies: @borghi_claudio Non fregava a nessuno? Ci siamo presi dei fuori di testa per aver anticipato quello che ora è in predicato di… -