Gkn: al via sciopero e manifestazione in Santa Croce Firenze (Di lunedì 19 luglio 2021) Al via questa mattina in piazza Santa Croce a Firenze la manifestazione e lo sciopero generale territoriale dell'area metropolitana fiorentina indetto da Cgil, Cisl e Uil a sostegno della vertenza ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) Al via questa mattina in piazzalae logenerale territoriale dell'area metropolitana fiorentina indetto da Cgil, Cisl e Uil a sostegno della vertenza ...

Advertising

fattoquotidiano : Mentre i giornali traboccano di retorica sulla vittoria degli Azzurri, 442 dipendenti della Gkn di Campi Bisenzio v… - ansa_economia : Gkn: al via sciopero e manifestazione in Santa Croce Firenze. Con slogan in difesa del lavoro già in piazza in cent… - raspa90 : RT @AnsaToscana: Gkn: al via sciopero e manifestazione in Santa Croce Firenze. Con slogan in difesa del lavoro già in piazza in centinaia #… - teachereli3 : RT @cesarebrogi1: Gkn, il giorno dello sciopero generale: Toscana mobilitata per i 422 licenziati / LIVE - AnsaToscana : Gkn: al via sciopero e manifestazione in Santa Croce Firenze. Con slogan in difesa del lavoro già in piazza in cent… -