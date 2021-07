Giustizia, Renzi: “Domattina firmo referendum dai Radicali” (Di lunedì 19 luglio 2021) “Domattina alle 11,30 vado alla sede dei Radicali a Milano, firmo i referendum sulla Giustizia. Quando penso al referendum sulla Giustizia non penso a Salvini ma ad Enzo Tortora”. Lo ha detto Matteo Renzi, presentando il suo ultimo libro a Castenedolo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 luglio 2021) “alle 11,30 vado alla sede deia Milano,sulla. Quando penso alsullanon penso a Salvini ma ad Enzo Tortora”. Lo ha detto Matteo, presentando il suo ultimo libro a Castenedolo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

