Giustizia: Letta, ‘giornata importante per Paese, fatto passo in avanti verso riforma’ (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug (Adnkronos) – “Oggi è un giorno importante per il Paese. Stiamo facendo un passo in avanti verso una riforma che noi vogliamo e in cui crediamo”. Lo ha detto Enrico Letta chiudendo le pre Agorà democratiche di Palermo parlando di Giustizia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug (Adnkronos) – “Oggi è un giornoper il. Stiamo facendo uninuna riforma che noi vogliamo e in cui crediamo”. Lo ha detto Enricochiudendo le pre Agorà democratiche di Palermo parlando di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

bobogiac : Quindi Letta il duro che “sul ddl Zan non si tratta” (ammazzando la legge), dice che sulla giustizia si può trattar… - Linkiesta : Il paradosso di una sinistra che si spellava le mani per Monti e ora fa la schizzinosa con Draghi Letta schiera i… - fattoquotidiano : CONTE INCONTRA DRAGHI L’ex premier spiegherà “da giurista” i nodi tecnici In caso di fiducia, decideranno gruppi pa… - AnimaCeleste : RT @AugustoMinzolin: Leggo che Letta ora dà manforte a Conte per modificare decreto Cartabia su giustizia (che è già poco). Cambia posizion… - AnimaCeleste : RT @Linkiesta: Il paradosso di una sinistra che si spellava le mani per Monti e ora fa la schizzinosa con Draghi Letta schiera il Pd al f… -