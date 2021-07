(Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. () – Tre quarti d’ora di colloquio, in una Roma rovente dove dal mattino era attesa pioggia e invece è il sole ad aver la meglio. Giuseppetorna a Palazzo Chigi in auto, dall’ingresso secondario, per la prima volta come leader del M5S. Dopo 45 minuti di confronto col premier Mario, arriva in piazza Colonna dove sono assiepati giornalisti, fotografi e cameraman, la stessa piazza dalla quale, nel febbraio scorso, col banchetto attrezzato dal fedelissimo Rocco Casalino, aveva annunciato la sua ascesa nel Movimento con quel “io ci sono e ci sarò”. L’ex presidente del Consiglio abbandona i toni bellicosi, che ...

Advertising

TV7Benevento : Giustizia: disgelo Draghi-Conte, miglioramenti tecnici ma riforma resta blindata/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Giustizia: disgelo Draghi-Conte, miglioramenti tecnici ma riforma resta blindata/Adnkronos... - v_napoletano : Tra Conte e Grillo intesa sulle regole, ma nel #M5S nervi tesi sulla giustizia (ovvero, avrebbero votato anche Jac… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Tra Conte e Grillo intesa sulle regole, ma nel Movimento nervi tesi sulla giustizia - giannettimarco : RT @Agenzia_Italia: Tra Conte e Grillo intesa sulle regole, ma nel Movimento nervi tesi sulla giustizia -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia disgelo

Avvenire

Un avvertimento, quello della titolare della: se in Parlamento si gioca troppo con ulteriori modifiche, potrebbe saltare l'intero pacchetto e potrebbe andare in fibrillazione l'intero ...Prove tecniche ditra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, quelle andate in scena ieri a Marina di Bibbona, in ...il via libera della delegazione pentastellata in Cdm alla riforma della...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Al premier, spiega il leader in pectore dei 5 Stelle, “ho assicurato un contributo attento e costruttivo del M5S. Il Movimento si era già distinto e aveva lavor ...L'ex premier a Palazzo Chigi: da noi atteggiamento costruttivo ma no all'impunità. Il premier apre a correzioni in aula condivise da tutta la maggioranza e nel rispetto dei tempi fissati con l'Ue ...