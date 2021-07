Giustizia | disgelo Draghi-Conte | miglioramenti tecnici ma riforma resta blindata Adnkronos 2

(Di lunedì 19 luglio 2021) () – Al premier, spiega il leader in pectore dei 5 Stelle, “ho assicurato un contributo attento e costruttivo del M5S. Il Movimento si era già distinto e aveva lavorato per l’accelerazione dei processi e anche in Parlamento darà un contributo per migliorare e velocizzare i processi. Ma aho ribadito che saremo molto vigili nello scongiurare che non si creino soglie di impunità”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Un avvertimento, quello della titolare della: se in Parlamento si gioca troppo con ulteriori modifiche, potrebbe saltare l'intero pacchetto e potrebbe andare in fibrillazione l'intero ...Prove tecniche ditra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, quelle andate in scena ieri a Marina di Bibbona, in ...il via libera della delegazione pentastellata in Cdm alla riforma della...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Al premier, spiega il leader in pectore dei 5 Stelle, “ho assicurato un contributo attento e costruttivo del M5S. Il Movimento si era già distinto e aveva lavor ...L'ex premier a Palazzo Chigi: da noi atteggiamento costruttivo ma no all'impunità. Il premier apre a correzioni in aula condivise da tutta la maggioranza e nel rispetto dei tempi fissati con l'Ue ...