Giustizia, Conte “Sostegno ma no soglie impunità” (Di lunedì 19 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ho assicurato un contributo attento e costruttivo del M5S, che si era già distinto e aveva lavorato per l’accelerazione dei processi e anche in Parlamento darà un contributo per migliorare e velocizzare i processi. Ho ribadito che saremo molto vigili nello scongiurare che non si creino soglie di impunità. Si continuerà a lavorare e il M5S sarà molto attento per miglioramenti e interventi che possano scongiurare soglie di impunità”. Così Giuseppe Conte al termine dell’incontro con il premier Mario Draghi,in merito alla riforme della Giustizia. “E’ stato un incontro ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ho assicurato un contributo attento e costruttivo del M5S, che si era già distinto e aveva lavorato per l’accelerazione dei processi e anche in Parlamento darà un contributo per migliorare e velocizzare i processi. Ho ribadito che saremo molto vigili nello scongiurare che non si creinodi. Si continuerà a lavorare e il M5S sarà molto attento per miglioramenti e interventi che possano scongiuraredi”. Così Giuseppeal termine dell’incontro con il premier Mario Draghi,in merito alla riforme della. “E’ stato un incontro ...

