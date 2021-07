Giustizia, Conte da Draghi: «Riforma da cambiare, no alle soglie di impunità» (Di lunedì 19 luglio 2021) Il leader in pectore dei pentastellati un’ora a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio: «Avremo un atteggiamento costruttivo ma i processi non possono svanire nel nulla. Non abbiamo parlato di fiducia sul Ddl». Leggi su lastampa (Di lunedì 19 luglio 2021) Il leader in pectore dei pentastellati un’ora a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio: «Avremo un atteggiamento costruttivo ma i processi non possono svanire nel nulla. Non abbiamo parlato di fiducia sul Ddl».

Advertising

fattoquotidiano : Giustizia, Conte dopo l’incontro con Draghi: “M5s contribuirà a migliorare e velocizzare processi, ma no a sacche d… - FrancescoBonif1 : Il Pd media sulla riforma della giustizia tra Draghi e Conte per inseguire il giustizialismo di Bonafede, mentre si… - fattoquotidiano : CONTE INCONTRA DRAGHI L’ex premier spiegherà “da giurista” i nodi tecnici In caso di fiducia, decideranno gruppi pa… - AlbertoLela : Mercoledì @matteorenzi firmerà il referendum sulla giustizia nella sede dei #Radicali. Ovviamente non aspettatevi… - Alessia39239025 : RT @Gianmar26145917: #TG4, la commissione parlamentare d'inchiesta sulla #pandemia viene svuotata: si occuperà solo di ciò che è successo i… -