Giulia Salemi è crisi con l’ex di Pierpaolo Pretelli, Adriana Romero? Lei risponde postando una foto (Di lunedì 19 luglio 2021) In occasione del quarto compleanno di Leo, Giulia Salemi decide di postare sul suo Instagram le foto del piccolo in braccio al papà Pierpaolo Pretelli e alla mamma Ariadna Romero, ex del gieffino. La festicciola è davvero molto tenera e rivela l’armonia famigliare tra tutti e tre i componenti che sembrano andare d’amore e d’accordo. Tra Giulia Salemi e Ariadna Romero c’è una bella amicizia e nessuna rivalità Sebbene buona parte del pubblico abbia pensato ad una rivalità tra Giulia attuale fidanzata di ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 luglio 2021) In occasione del quarto compleanno di Leo,decide di postare sul suo Instagram ledel piccolo in braccio al papàe alla mamma Ariadna, ex del gieffino. La festicciola è davvero molto tenera e rivela l’armonia famigliare tra tutti e tre i componenti che sembrano andare d’amore e d’accordo. Trae Ariadnac’è una bella amicizia e nessuna rivalità Sebbene buona parte del pubblico abbia pensato ad una rivalità traattuale fidanzata di ...

Advertising

fanpage : I rapporti tra Ariadna Romero e Giulia Salemi sono ottimi: l'ex gieffina era alla festa del piccolo Leonardo, figli… - MaCheEmozione : E se lo dice un fan di Giulia Salemi allora deve essere così - iosonoestanca : RT @livesaresweet: ok ora sposto il mio focus su giulia salemi perchè sennò non arrivo a fine giornata. quindi...fregene?????????????????? @ioson… - livesaresweet : ok ora sposto il mio focus su giulia salemi perchè sennò non arrivo a fine giornata. quindi...fregene?????????????????? @iosonoestanca - igatekeeptxt : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… -