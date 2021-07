Giovanni Malagò: “Siamo tanti e forti. Olimpiadi atipiche, sentite e desiderate” (Di lunedì 19 luglio 2021) Giovanni Malagò è partito alla volta del Giappone, dove venerdì 23 luglio incominceranno le Olimpiadi di Tokyo 2021. Il Presidente del Coni è salito oggi pomeriggio sull’aereo a Fiumicino, alla testa di una parte della delegazione azzurra, composta soprattutto da portacolori di pallanuoto e atletica. Il numero 1 dello sport italiano è parso decisamente fiducioso all’aeroporto di Roma e ha espresso il proprio entusiasmo in un paio di battute concesse all’Ansa. Giovanni Malagò ha dichiarato, mentre era in fila ai banchi del check-in del volo Alitalia: “L’idea di esserci è più importante di qualsiasi ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021)è partito alla volta del Giappone, dove venerdì 23 luglio incominceranno ledi Tokyo 2021. Il Presidente del Coni è salito oggi pomeriggio sull’aereo a Fiumicino, alla testa di una parte della delegazione azzurra, composta soprattutto da portacolori di pallanuoto e atletica. Il numero 1 dello sport italiano è parso decisamente fiducioso all’aeroporto di Roma e ha espresso il proprio entusiasmo in un paio di battute concesse all’Ansa.ha dichiarato, mentre era in fila ai banchi del check-in del volo Alitalia: “L’idea di esserci è più importante di qualsiasi ...

