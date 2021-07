Giovani caregiver | quando ad assistere un familiare ci pensano i ragazzi

(Di lunedì 19 luglio 2021) Le storie di Giacomo e Gianluca, che da tempo si occupano in casa di un parente con problemi di salute e disabilità. Una condizione non facile, accentuata dalla ...

Le storie di Giacomo e Gianluca, che da tempo si occupano in casa di un parente con problemi di salute e disabilità. Una condizione non facile, accentuata dalla pandemia ...Il dato emerge dalla nuova edizione del GAI, studio realizzato da Ambrosetti - The European House e anticipato da Aviva Assicurazioni. Con più ...