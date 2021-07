Giornata dell’esplorazione spaziale | 5 space movie da vedere online quest’estate

Leggi su wired

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il 20 luglio si celebra loExploration Day, ladedicata all’esplorazione. Era proprio in questa data, nel 1969, che gli astronauti americani Neil Armstrong e Buzz Aldrin raggiunsero la Luna con la missionedell’Apollo 11. L’allunaggio nella realtà è stato preceduto e seguito da romanzi, fumetti, film e serie dedicati all’esplorazione dello spazio: nel 1963, la serie Doctor Who debuttava sulla britannica Bbc con le avventure di un alieno a spasso per l’universo; nel 1966, laopera creata da Gene Roddenberry Star Trek introduceva il pubblico televisivo statunitense ai ...