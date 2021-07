Giornata da dimenticare per il mercato di Tokyo (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Segno meno in chiusura per il listino di Tokyo, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Nikkei 225 che accusa una discesa dell’1,16%: il Nikkei 225 prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, depressa nel finale Shenzhen, che chiude sotto i livelli della vigilia. In netto peggioramento Hong Kong (-1,95%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per Seul (-0,94%). Negativo Mumbai (-0,72%); con analoga direzione, in ribasso Sydney (-0,8%). I beni rifugio, tra cui lo yen e l’oro, sono aumentati tra i timori di un aumento dell’inflazione e un’impennata dei casi di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Segno meno in chiusura per il listino di, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Nikkei 225 che accusa una discesa dell’1,16%: il Nikkei 225 prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, depressa nel finale Shenzhen, che chiude sotto i livelli della vigilia. In netto peggioramento Hong Kong (-1,95%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per Seul (-0,94%). Negativo Mumbai (-0,72%); con analoga direzione, in ribasso Sydney (-0,8%). I beni rifugio, tra cui lo yen e l’oro, sono aumentati tra i timori di un aumento dell’inflazione e un’impennata dei casi di ...

Advertising

cribagnidilucca : •29 anni fa morivano Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, solo 57 giorni dopo l'attentato di Capaci! Ogg… - sav_e_1410 : @CucchiRiccardo Senza dimenticare “giornata è calda e languida come gli occhi di Ornella Muti” oppure “liberava con… - 03Ginevra : RT @ignorantella: Oggi giornata in montagna di quelle che ti fanno dimenticare tutto. - ignorantella : Oggi giornata in montagna di quelle che ti fanno dimenticare tutto. - Shaylee_chan : É una giornata che nessun Atiny potrà mai dimenticare. 1000 giorni, Mingi é a casa, 8 makes 1 team e io sto soffoca… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata dimenticare Ecco come orientarsi nella giungla del calcio in tv Senza dimenticare Amazon. L'abbonamento a Prime per film e serie tv costa 36 euro l'anno e ...90 euro al mese per seguire tre partite di Serie A a giornata, la Serie B e i campionati esteri di cui ...

F1 GP Gran Bretagna 2021, Sainz: 'Il pit stop c'è costato una posizione' ... però, sono stati molto buoni, è il primo sbaglio in tutto l'anno e questa non è la giornata in cui lamentarsi. La squadra ha fatto un grande lavoro anche con Leclerc; non dobbiamo dimenticare che 60 ...

Giornata da dimenticare per il mercato di Tokyo Il Messaggero Giornata da dimenticare per il mercato di Tokyo (Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino di Tokyo, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Nikkei 225 che accusa una discesa dell'1,16%: il Nikkei 225 prosegue in tal modo..

Ondate di caldo, anziani a rischio: il decalogo del Ministero In condizioni di caldo estremo, le fasce di popolazione più colpite sono specialmente quelle che vivono nelle grandi città ...

SenzaAmazon. L'abbonamento a Prime per film e serie tv costa 36 euro l'anno e ...90 euro al mese per seguire tre partite di Serie A a, la Serie B e i campionati esteri di cui ...... però, sono stati molto buoni, è il primo sbaglio in tutto l'anno e questa non è lain cui lamentarsi. La squadra ha fatto un grande lavoro anche con Leclerc; non dobbiamoche 60 ...(Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino di Tokyo, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Nikkei 225 che accusa una discesa dell'1,16%: il Nikkei 225 prosegue in tal modo..In condizioni di caldo estremo, le fasce di popolazione più colpite sono specialmente quelle che vivono nelle grandi città ...